وبحسب بيانٍ صادرٍ عن اليويفا فإنَ التُهمَ الموجّهة إلى الاتحاد الإنكليزي تَتَمثلُ في دخول الجماهير إلى الملعب ورَميِ بَعض الأشياء داخله بجَانب المضايقةِ التي تسببت فيها الجماهير أثناءَ عزف النشيد الوطني لإيطاليا، واستخدامِ الألعاب النارية فضلًا عن ما بَدَر من هذه الجماهير أيضاً خارج الملعب.

وأضافَ البيان أن القضيةَ سيتمُ التعاملُ معها من قِبَلِ هيئة الرقابة والأخلاق والتأديب التابعةِ للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، تواجه الجماهيرُ الإنكليزية موقفاً صعباً، بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بمنعها من حضور كأس العالم FIFA قطر 2022 على خلفية التصرفات التي بدرت منها خلال نهائي اليورو

وكان سلوك الجمهور الإنكليزي محلَّ انتقاداتٍ لاذعة، بعدَ أن حاولت مجموعةٌ من الجماهير التي لا تملك تذاكرَ اقتحامَ ملعب ويمبلي، واشتبكت مع الشرطة، كما قامت بإشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات، مما دفع الكثيرين للمطالبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنع الجمهور الإنكليزي من مؤازرة منتخب الأسود الثلاثة في كأس العالم المقبلة في دولة قطر.