واقترح الاتحاد في بيان أن تقام البطولة التي تستضيفها 12 مدينة على امتداد القارة، بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021، بدلاً من موعدها المقرر أساساً بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2020.

وأضح يويفا أن هذا الإرجاء سيتيح للبطولات الوطنية الأوروبية استكمال الموسم، بعدما علقت المنافسات على خلفية تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

أما مباريات الملحق القاري التي كان من المقرر أن تحسم هوية المنتخبات الأربعة المتبقية لكأس أوروبا (من أصل 24)، والتي كانت مقررة في أواخر آذار/مارس الحالي، فتم تحديد موعد أولي لها خلال فترة التوقف الدولية في حزيران/يونيو المقبل "لكنه يرتبط بإعادة تقييم الوضع".

ونقل بيان يويفا عن رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قوله "نحن على رأس رياضة يعيشها ويتنفسها عدد كبير من الناس، لكنها تراجعت في وجه هذا الخصم غير المرئي والسريع التحرك"، في إشارة لفيروس "كوفيد-19" الذي بات مصنفاً وباء عالمياً، وأودى بحياة أكثر من سبعة آلاف شخص حتى صباح الثلاثاء، وفرض شللاً شبه تام على الرياضة حول العالم.

وأضاف "في أوقات كهذه، على مجتمع كرة القدم أن يظهر مسؤولية، وحدة، تضامناً (...) صحة المشجعين، الموظفين واللاعبين يجب أن تكون أولويتنا، وفي إطار هذه الروحية، وضع ويفا سلسلة من الخيارات لنتمكن من إنهاء المسابقات هذا الموسم بشكل آمن، وأنا فخور بردود زملائي على امتداد كرة القدم الأوروبية".

وأتى القرار على هامش اجتماع طارئ عقده الاتحاد الثلاثاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع ممثلين لمختلف المعنيين باللعبة في القارة، لبحث مصير مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ") وكأس أوروبا.

ووجد يويفا نفسه أمام مروحة خيارات شديدة التعقيد، نظراً لأن أي قرار بشأن المتبقي من الموسم الحالي أو متعلق بالموسم المقبل، سيرتبط بالعديد من العوامل المتداخلة محليا وقاريا، ويحتاج الى دراسة من جوانب مختلفة، منها الصحي والتنظيمي والمالي والتعاقدي وغيرها.

ويطرح نقل البطولة الأوروبية أسئلة على صعيد تضارب جدول المواعيد، نظراً لأن صيف 2021 سيشهد إقامة النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي ينظمها أن ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) في الصين بمشاركة 24 نادياً.

ويتوقع أن تقام تلك البطولة بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2021.

وتزامن القرار الأوروبي مع اعلان اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول"، إرجاء بطولة كوبا أميركا التي كانت مقررة في الفترة الزمنية نفسها لكأس أوروبا 2020، الى العام المقبل، أيضا بسبب فيروس كورونا المستجد.



