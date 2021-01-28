الـ"يويفا" وعقب اجتماع مع ممثلي المدن المضيفة جدّد التزامه بإقامة البطولة الصيف المقبل في 12 مدينة أوروبية على أن تُمنح اللجان المنظمة في كل مدينة مرونة في وضع خططها والتعديل عليها بناءً على تطورات الموقف بشأن انتشار جائحة كورونا على أن يؤجل موعد تسليم الخطة النهائية لكل مدينة حتى أبريل المقبل.



