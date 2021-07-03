وجاء في البيان "الفحوص التي أجريت في مستشفى سانت أندريا في روما أكدت حصول تمزق تحت الجلد لوتر أخيل الأيسر. اللاعب سيعود على الفور" ليكون تحت رعاية فريقه روما.

وغادر سبيناتسولا ظهر السبت مركز تمارين المنتخب في فلورنسا وسط تصفيق زملائه وطواقم "أتزوري" بحسب مقطع فيديو نشره الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بعض وسائل الإعلام، فهناك احتمال أن يخضع سبيناتسولا الذي أصيب في نفس يوم وصول المدرب الجديد لروما البرتغالي جوزيه مورينيو إلى العاصمة، لعملية جراحية في الأيام المقبلة في فنلندا.

وكتب ابن الـ28 عاماً على انستاغرام "لسوء الحظ، نعلم جميعاً ما حدث، لكن حلمنا يستمر مع هذه المجموعة الرائعة، لا شيء مستحيل. لا يمكنني سوى القول أني سأعود قريبًا! أنا متأكد من ذلك".

وسيغيب سبيناتسولا نتيجة هذه الإصابة عن الملاعب لأشهر عدة، وهو الذي تعرّض قبل ثلاثة أعوام لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وحيّا مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني لاعبه الذي خرج باكياً في الدقيقة 79، في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الجمعة في ميونيخ، قائلاً "نأسف لما حصل مع سبينا (سبيناتسولا). لا يستحق هذه الإصابة، كان يلعب بشكل جميل جداً، كان بين أفضل لاعبي هذه البطولة".

وقال زميله لورنتسو إنسيني "هذه خسارة كبرى. سنحاول قدر الإمكان بلوغ النهائي لأجله".