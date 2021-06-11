وقال المنتخب الروسي في صحفته على موقع تلغرام للتواصل الاجتماعي "بسبب النتيجة غير المواتية لفحص +بي سي آر+ الذي خضع له أندري موستوفوي، قرر الطاقم الفني استدعاء المدافع رومان يفغينييف للحلول بدلاً منه".

وكان يفغينييف، ابن الـ22 عاماً الذي يدافع عن ألوان دينامو موسكو، ضمن تشكيلة الـ30 لاعباً الأولية التي أعلنها المدرب ستانيسيلاف تشيرتشيسوف في أيار/مايو قبل أن يستبعد عن تشكيلة الـ26 لاعباً النهائية.

ويأتي الاعلان عن إصابة جناح زينيت سان بطرسبورغ موستوفوي بالفيروس قبل يوم من المباراة الأولى لروسيا في البطولة القارية السبت على أرضها في سان بطرسبورغ ضد بلجيكا في منافسات المجموعة الثانية.

وانضم الجناح الروسي البالغ 23 عاماً الى لاعبي إسبانيا القائد سيرجيو بوسكيتس ودييغو يورنتي، ولاعبي السويد ديان كولوشيفسكي وماتياس سفانبرغ، إلا أن الأربعة لم يستبعدوا عن تشكيلة منتخبي بلديهما.

كما خسرت هولندا جهود الحارس الأساسي ياسبر سيليسن قبل الاعلان حتى تشكيلتها النهائية للبطولة نتيجة إصابته بـ"كوفيد-19".