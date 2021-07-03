تعرّض ظهير أيسر منتخب إيطاليا لكرة القدم ليوناردو سبيناتسولا لإصابة في وتر أخيل خلال فوز بلاده على بلجيكا 2-1 في ربع نهائي "يورو 2020" الجمعة في ميونيخ، بحسب ما ذكر الاتحاد الإيطالي للعبة، ما قد يبعده عدة أشهر عن الملاعب.

وتحدث مسؤولو الأتزوري بعد المباراة عن "مؤشرات تدلّ على تمزق في وتر أخيل الأيسر" للاعب روما البالغ 28 عاما وأحد أفضل لاعبي بطولة أوروبا الحالية.

وتحدثت وسائل إعلامية عن إمكانية غياب اللاعب عدة أشهر بحال قطع في وتر أخيل.

وحيا المدرب روبرتو مانشيني لاعبه الذي خرج باكيا في الدقيقة 79، في المؤتمر الصحافي "أول شيء هام أننا متأسفون لما حصل مع سبينا (سبيناتسولا) لا يستحق هذه الإصابة، كان يلعب بشكل جميل جدا، كان بين الأفضل في كامل هذه البطولة".

وقال زميله لورنتسو إنسينيي "هذه خسارة كبرى. سنحاول قدر الإمكان بلوغ النهائي لأجله".