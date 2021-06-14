نوير: "المواجهة أمام فرنسا لن تكون سهلة" من قبل beIN SPORTS June 14, 2021 20:21 4:46 دقيقة أكد حارس مرمى المنتخب الألماني مانويل نوير أن الجميع في المنتخب متحمس لخوض مباريات البطولة القارية مضيفا أن المواجهة أمام فرنسا لن تكون سهلة أمام منافس قوي جدا. مقابلات منتخب ألمانيا منتخب فرنسا مانويل نوير بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة هامشيك: "فخور بفريقي" 0:25 دقيقة مباراة إسبانيا والسويد - التغطية الخاصة 4:46 دقيقة نوير: "المواجهة أمام فرنسا لن تكون سهلة" 4:07 دقيقة سلوفاكيا تحقق فوزاً صعباً على بولندا 7:36 دقيقة رونالدو يحذّر من المجر ويتحدث بغموض عن مستقبله 1:49 دقيقة نجم المنتخب التشيكي يتحدث عن هدفه الرائع 2:34 دقيقة روبرتسون: كان يوماُ سيئاً للمنتخب الأسكتلندي 5:09 دقيقة باتريك يقود التشيك لفوز ثمين على اسكتلندا 1:25 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 2:34 دقيقة ديشان يتحدث عن مواجهة ألمانيا