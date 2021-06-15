مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ألمانيا وفرنسا في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا في بث مباشر اليوم أهمية بالغة في واحدة من المباريات الكلاسيكية أوروبياً وعالمياً.

إذ سيكون ملعب آليانز آرينا مسرحاً لصدام كروي من الطراز الرفيع ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

أبطال العالم سيكونون في مواجهة الماكينات الألمانيّة في قمّة يصعُب التوقّع بنتيجتها.

مباراة ألمانيا وفرنسا - مباشر

البث المباشر لمباراة ألمانيا وفرنسا سيكون اليوم الثلاثاء بتاريه 15 من حزيران/ يونيو في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORTS MAX 1

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ألمانيا وفرنسا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ألمانيا وفرنسا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.