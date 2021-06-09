مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020 من قبل beIN SPORTS June 9, 2021 22:17 2:58 دقيقة تبرز وجوه شابة عديدة في بطولة أمم أوروبا 2020 ويُنتظر من هؤلاء اليافعين تقديم الكثير مع منتخبات بلدانهم. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا مواهب -آخر الفيديوهات 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020 2:16 دقيقة آخر مستجدات استعدادات إيطاليا لـ"يورو 2020" 4:45 دقيقة آخر مستجدات إصابة نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة 3:40 دقيقة حصيلة تحضيرات هولندا لـ"يورو 2020" 3:19 دقيقة آخر أخبار "لا روخا" قبل خوض منافسات "يورو 2020" 2:53 دقيقة يورو 2020 - المجموعة الرابعة محط الأنظار لا عقوبات بحقّ الأندية المتمرّدة على الـ"يويفا" 2:42 دقيقة أولمبياد طوكيو - آخر اللمسات قبل انطلاق الألعاب 0:43 دقيقة نادال يتخطّى شفارتسمان ويبلغ نصف النهائي 2:11 دقيقة تعيين "هيويت" رئيسة للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم