مواجهة مرتقبة بين إسبانيا وبولندا من قبل beIN SPORTS June 19, 2021 11:58 3:17 دقيقة يطمح المنتخبان الإسباني والبولندي إلى تجاوز خيبة الانطلاقة المتعثرة وحصد انتصار يمكنهما من بدء تعبيد الطريق نحو الدور ثمن النهائي. تقارير إخبارية يورو 2020 منتخب بولندا منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة توقعات بفرض مزيد من التدابير الاحترازية في اليابان 2:23 دقيقة ليبيا تواجه السودان في تصفيات كأس العرب 3:10 دقيقة الوداد يستقبل كايزر تشيفس في ذهاب نصف النهائي 1:24 دقيقة بوغبا يتحدث عن مشاركة فرنسا في يورو 2020 3:17 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إسبانيا وبولندا 4:40 دقيقة فرنسا تواجه المجر بهدف ضمان التأهل إلى ثمن النهائي 3:17 دقيقة مباراة الترجي والأهلي - التغطية الخاصة 3:49 دقيقة مباراة البرتغال وألمانيا - التغطية الخاصة 1:02 دقيقة كوريا: "من المهم تحقيق الفوز في هذه المباراة" 1:03 دقيقة روميرو يشيد بما وجده من رفاقه في المنتخب