ملخص مباراة سويسرا وتركيا June 20, 2021 20:42 5:50 دقيقة الملخصات تركيا سويسرا -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة المنتخبان الموريتاني واليمني يصلان الدوحة 2:07 دقيقة فيراتي سعيد بالمشاركة أساسياً أمام ويلز 5:50 دقيقة ملخص مباراة سويسرا وتركيا 1:22 دقيقة بيسينا: "لن أنسى هذه المباراة ما حييت" 3:44 دقيقة إيطاليا تواصل الإبداع وتحصل على العلامة الكاملة 0:51 دقيقة رئيس مجلس وزراء قطر يثمن آخر الاستعدادات للمونديال 0:30 دقيقة نادي قطر يتعاقد مع خافيير مارتينيز 3:17 دقيقة تطبيق ذكي يحل أزمات لعب كرة القدم في مصر 0:56 دقيقة فحص إيجابي لعضو في وفد المنتخب الأولمبي الأوغندي 3:05 دقيقة سويسرا وتركيا للحفاظ على آمال التأهل