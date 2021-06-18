

مشاهدة مباراة كرواتيا والتشيك فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة كرواتيا والتشيك نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وقوة المباراة المنتظرة والمؤثرة في حسابات التأهل إلى ثمن نهائي يورو 2020.

ويأمل منتخب كرواتيا وصيف مونديال 2018 أن يستغل خبرة نجومه لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام إنكلترا فيما يبحث منتخب التشيك عن تعزيز حظوظه عقب انتصاره على اسكتلندا.

مباراة كرواتيا والتشيك - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة كرواتيا والتشيك مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة كرواتيا والتشيك الخميس الساعة 19:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة كرواتيا والتشيك أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.