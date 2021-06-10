مدرب منتخب تركيا: "سنحاول الظهور بشكل جيد" من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 21:53 أكد تشينول غونيش مدرب المنتخب التركي أنّه سيحاول الظهور بشكلٍ جيد يكون على مستوى التطلعات. AFP مقابلات يورو 2020 بطولة أمم أوروبا منتخب تركيا السابق كيليني: "منتخب إيطاليا يطمح لإ اقرأ التالي -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة جائزة أفضل مدافع من نصيب الفرنسي غوبير 1:25 دقيقة كيليني: "منتخب إيطاليا يطمح لإثبات ذاته" 0:40 دقيقة لقب الزوجي المختلط من نصيب ساليزبري وكرافتشيك 1:31 دقيقة مانشيني: "منتخب إيطاليا مطالب بالعودة إلى الواجهة" 0:29 دقيقة بافليوتشنكوفا تتألّق وتصعد لنهائي "رولان غاروس" 0:52 دقيقة ماغواير يعود للمشاركة في تدريبات إنكلترا 1:23 دقيقة "الأوليمبيكو" جاهز لاستقبال المشجعين 0:38 دقيقة هانتر يغيب عن ما تبقى من منافسات الأدوار الإقصائية 0:43 دقيقة بوستيكوغلو مديراً فنياً لسلتيك 0:55 دقيقة الحكومة الدنماركية تسمح بزيادة عدد الجماهير