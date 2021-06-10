مدرب منتخب تركيا: "سنحاول الظهور بشكل جيد"

من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 21:53 أكد تشينول غونيش مدرب المنتخب التركي أنّه سيحاول الظهور بشكلٍ جيد يكون على مستوى التطلعات.