ما هي قصة ستيرلينغ مع ملعب ويمبلي؟ من قبل beIN SPORTS June 22, 2021 15:20 3:48 دقيقة رحيم ستيرلينغ له قصة غير معروفة منذ كان طفلا وهو يحلم باللعب يوما ما في ملعب ويمبلي الذي كان يسكن بجواره، لدرجة أنه رسم وشما بشكل ملعب ويمبلي. تقارير إخبارية رحيم ستيرلينغ بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة فيليبس يشيد بلاعبي منتخب بلاده 0:44 دقيقة السماح لأكثر من 60 ألف متفرج بالتواجد في ويمبلي 0:34 دقيقة المنتخب الإسباني يستعد لمواجهة سلوفاكيا 3:48 دقيقة ما هي قصة ستيرلينغ مع ملعب ويمبلي؟ 0:56 دقيقة يويفا لا يخطط لاستبدال ملعب ويمبلي 7:54 دقيقة ماونت وتشيلويل لن يشاركا أمام التشيك 2:04 دقيقة مواجهة حاسمة بين كرواتيا واسكتلندا 3:39 دقيقة المنتخب الإنكليزي ينشد خطف الصدارة 1:19 دقيقة ألونسو: "نشعر بحزن جراء الهزيمة أمام الأرجنتين" 1:02 دقيقة جيرمان بيزيلا: "دفاعنا كان جيداً"