مانشيني بكى مرتين في ويمبلي من قبل beIN SPORTS July 12, 2021 14:16 0:35 دقيقة أكد مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني أنه بكى مرتين على أرضية ويمبلي، الاولى كانت سنة 1992 والثانية بعد هذا التتويج.. مقابلات إيطاليا بطولة أمم أوروبا روبرتو مانشيني -آخر الفيديوهات 7:06 دقيقة سارة جمال أول حكمة عربية محجبة في الأولمبياد 2:25 دقيقة كواليس نهائي يورو 2020 0:35 دقيقة مانشيني بكى مرتين في ويمبلي 1:27 دقيقة أميركا تتجاوز هايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2:49 دقيقة الصحف تتغنى بلقب الأتزوري 0:45 دقيقة أنتيتوكونمبو يجنب باكس السيناريو العُقدة 1:14 دقيقة العنصرية تطل مجدداً لإهانة ثلاثي الاخفاق الإنكليزي 1:36 دقيقة كيليني: "فعلنا كل ما في وسعنا للفوز باللقب" 0:38 دقيقة دوناروما أفضل لاعب في "يورو 2020" 8:24 دقيقة نهائي يورو 2020 - كل تفاصيل ركلات الترجيح الحاسمة