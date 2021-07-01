مانشيني: "التشكيلة ستكون وفقاً للحالة البدنية" من قبل beIN SPORTS July 1, 2021 22:17 1:32 دقيقة أكد روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، أن اختيار التشكيلة التي سيواجه بها بلجيكا مرتبط بالحالة البدنية لكل لاعب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل المنتخبات الأوروبية عانت في هذا اليورو. مقابلات منتخب إيطاليا إيطاليا بطولة أمم أوروبا روبرتو مانشيني -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة مانشيني: "التشكيلة ستكون وفقاً للحالة البدنية" 1:54 دقيقة إسبانيا جاهزة بدنياً وذهنياً لمقارعة سويسرا 0:44 دقيقة ويمبلدون - فيدرر يعبر بسهولة إلى الدور الثالث 0:17 دقيقة سفيتولينا تغادر ويمبلدون 2:41 دقيقة دينزل ديمفريس يخطف الأنظار في "يورو 2020" 0:40 دقيقة طواف فرنسا: كافنديش يفوز بالمرحلة السادسة 4:36 دقيقة آخر الأخبار قبل مباراة سويسرا وإسبانيا 3:04 دقيقة "بوشكاش أرينا"...الملعب التاريخي 0:26 دقيقة بارتي تعاني مجدداً قبل أن تتأهل 2:07 دقيقة فيديريكو كييزا يسير على خطى أبيه