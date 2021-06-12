لوكاس راديكي حارس منتخب فنلندا: "الأطباء هم الأبطال" من قبل beIN SPORTS June 12, 2021 23:39 1:08 دقيقة أشاد الحارس المميز لمنتخب فنلندا لوكاس راديكي بما فعله الأطباء من أجل إنقاذ حياة كريستيان إريكسن الذي سقط مغشياً عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا السبت في الدور الأول من يورو 2020. مقابلات يورو 2020 فنلندا كريستيان إريكسن بطولة أمم أوروبا منتخب فنلندا -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة لوكاكو متضامن مع إريكسن 1:08 دقيقة حارس منتخب فنلندا: "الأطباء هم الأبطال" 4:05 دقيقة توضيح طبي بشأن ما حدث مع إريكسن 2:37 دقيقة بلجيكا تحقق فوزاً منطقياً وسهلاً على روسيا 1:57 دقيقة آثار المدينة القديمة لباكو تحكي روايتها للزوار 0:32 دقيقة الدحيل يحقق انتصاراً عريضاً في دوري أبطال آسيا 0:45 دقيقة فينالدوم يتحدث عن سبب انضمامه لسان جيرمان 3:23 دقيقة فنلندا تتجاوز الدنمارك بعد مباراة "استثنائية" 0:36 دقيقة مدرب المنتخب البلجيكي يتمنى السلامة لإريكسن 1:31 دقيقة تضامن عالمي مع إريكسن بعد دخوله في أزمة صحية