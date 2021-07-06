لندن تحتفي بنصف نهائي "يورو 2020" بفعاليات خاصة من قبل beIN SPORTS July 6, 2021 16:29 2:27 دقيقة تشهد " white field gardens" بلندن فعاليات ٍ متنوعة للبطولة .. من ضمنها نصبُ قمصان عملاقة للمنتخبات الأربعة التي بلغت نصفَ نهائي بطولة أمم أوروبا. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة خيبة أمل في إيطاليا بعد إصابة سبيناتسولا 2:38 دقيقة الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في نصف النهائي 2:27 دقيقة لندن تحتفي بنصف نهائي "يورو 2020" بفعاليات خاصة 0:30 دقيقة الظهير الأيسر فيربو من برشلونة إلى ليدز يونايتد 0:26 دقيقة أرسنال يعير غندوزي إلى مرسيليا 1:49 دقيقة فرنسا تهزم مصر بصعوبة استعداداً للأولمبياد 0:58 دقيقة بلهندة يوضح أسباب انتقاله إلى أضنة التركي 0:48 دقيقة ريال مدريد يستهل استعداداته للموسم الجديد 5:14 دقيقة صراع بين إسبانيا وإيطاليا على التأهل إلى النهائي 0:30 دقيقة الشك يحوم حول مشاركة أنتيتوكونمبو في الدور النهائي