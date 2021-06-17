وعن رحيل سيرخيو راموس عن ناديه ريال مدريد، قال كورتوا: "راموس من طينة الكبار ورحيله خسارة كبيرة لريال مدريد. هو قائد بأتم معنى الكلمة".

وبلغ المنتخب البلجيكي ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بعد فوزه على نظيره الدنماركي 2-1 اليوم الخميس في كوبنهاغن.