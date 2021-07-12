كواليس نهائي يورو 2020 من قبل beIN SPORTS July 12, 2021 15:28 2:25 دقيقة كعادة نهائيات البطولات الكبرى يظهر الكثيرُ من التفاصيل التي تحفل بها المباراة. مشاعرُ المناصرين، تحركات المدربين، وما يفلعه اللاعبون على أرضية الميدان.. جانب من تفاصيل نهائي اليورو في التقرير التالي تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 7:06 دقيقة سارة جمال أول حكمة عربية محجبة في الأولمبياد 2:25 دقيقة كواليس نهائي يورو 2020 0:35 دقيقة مانشيني بكى مرتين في ويمبلي 1:27 دقيقة أميركا تتجاوز هايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2:49 دقيقة الصحف تتغنى بلقب الأتزوري 0:45 دقيقة أنتيتوكونمبو يجنب باكس السيناريو العُقدة 1:14 دقيقة العنصرية تطل مجدداً لإهانة ثلاثي الاخفاق الإنكليزي 1:36 دقيقة كيليني: "فعلنا كل ما في وسعنا للفوز باللقب" 0:38 دقيقة دوناروما أفضل لاعب في "يورو 2020" 8:24 دقيقة نهائي يورو 2020 - كل تفاصيل ركلات الترجيح الحاسمة