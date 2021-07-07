"كواليس" فوز إيطاليا على إسبانيا في نصف النهائي من قبل beIN SPORTS July 7, 2021 15:04 2:30 دقيقة مواجهة ُ نصف النهائي بين إيطاليا وإسبانيا حفلت بالكثير من المشاهد المثيرة في الميدان وعلى المدرجات، جانبٌ من كواليس نصف النهائي الأول في اليورو نتابعه في التقرير التالي. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة لوك شو يتحدث عن قصة مناداته بـ" شوبيرتو كارلوس" 2:30 دقيقة "كواليس" فوز إيطاليا على إسبانيا في نصف النهائي 1:29 دقيقة الجماهير الإيطالية تعبر عن فرحتها بالتأهل 0:48 دقيقة إيطاليا استفادت من تسديدها أولاً في ركلات الترجيح 3:20 دقيقة صدام مرتقب بين إنكلترا والدنمارك في نصف النهائي 0:39 دقيقة الحكومة اليابانية تدرس إمكانية فرض حالة طوارئ 0:30 دقيقة مباراة إنكلترا والدنمارك - التغطية الخاصة 0:44 دقيقة فينيكس صنز يتقدم 1-0 في النهائي ضد ميلووكي باكس 0:59 دقيقة أوسبينا: يجب أن نخرج بكبرياء 1:19 دقيقة مارتينيز: منذ اليوم الأول قلنا نريد لعب النهائي