كتيبة دي بور تطمح إلى ظهور جيد ضد أوكرانيا من قبل beIN SPORTS June 13, 2021 12:09 3:23 دقيقة سيكون المنتخب الهولندي محروماً من خدمات مدافعه ماتياس دي ليخت في أولى مبارياته أمام المنتخب الأوكراني، لكن كتيبة المدرب فرانك دي بور تطمح إلى الظهور بشكل جيد، بعد غياب ٍ طويل عن هذه المنافسة. وتأتيكم المباراة اليوم الأحد الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORTS MAX 1. تقارير إخبارية المنتخب الأوكراني منتخب هولندا يورو 2020 فرانك دي بوير -آخر الفيديوهات 3:23 دقيقة كتيبة دي بور تطمح إلى ظهور جيد ضد أوكرانيا 1:54 دقيقة الاتحاد الدانماركي يكشف الحالة الصحية لإريكسن 3:25 دقيقة مباراة إنكلترا وكرواتيا - التغطية الخاصة 0:37 دقيقة الأرجنتين تتابع استعداداتها لكوبا أميركا 1:10 دقيقة بنزيمة: دوري لا يقتصر فقط على تسجيل الأهداف 0:52 دقيقة لوكاكو متضامن مع إريكسن 1:08 دقيقة حارس منتخب فنلندا: "الأطباء هم الأبطال" 4:05 دقيقة توضيح طبي بشأن ما حدث مع إريكسن 2:37 دقيقة بلجيكا تحقق فوزاً منطقياً وسهلاً على روسيا 1:57 دقيقة آثار المدينة القديمة لباكو تحكي روايتها للزوار