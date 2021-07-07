وقاد هاري كاين منتخب بلاده إلى نهائي اليورو للمرة الأولى في تاريخه بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك بعد التمديد اثر انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل (1-1).

وتواجه إنكلترا يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية إيطاليا على ملعب ويمبلي.

