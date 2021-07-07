وقاد هاري كاين منتخب بلاده إلى نهائي اليورو للمرة الأولى في تاريخه بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك بعد التمديد اثر انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل (1-1).
وتواجه إنكلترا يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية إيطاليا على ملعب ويمبلي.
وقاد هاري كاين منتخب بلاده إلى نهائي اليورو للمرة الأولى في تاريخه بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك بعد التمديد اثر انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل (1-1).
وتواجه إنكلترا يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية إيطاليا على ملعب ويمبلي.
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