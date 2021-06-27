قمة من العيار الثقيل بين بلجيكا والبرتغال من قبل beIN SPORTS June 27, 2021 11:50 3:18 دقيقة سيكون ملعب لا كارتوخا هذا الأحد، على موعد مع قمة كبيرة بين بلجيكا والبرتغال في الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا المنتخب البرتغالي منتخب بلجيكا -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة شمايكل: "شفاء إريكسن أعاد الروح للدنمارك" 3:18 دقيقة قمة من العيار الثقيل بين بلجيكا والبرتغال 3:47 دقيقة هولندا لتخطي عقبة التشيك والمضي قدماً 1:27 دقيقة مانشيني: "عانينا لكننا استحقينا الفوز" 1:36 دقيقة كييزا سعيد بنيله شرف التسجيل في بطولة أمم أوروبا 5:25 دقيقة إيطاليا تطيح بالنمسا بعد التمديد وتبلغ ربع النهائي 3:57 دقيقة الأهلي يتألق ويصعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 3:19 دقيقة كايزر تشيفز يصعد إلى نهائي أبطال إفريقيا 5:40 دقيقة الدنمارك أول المتأهلين إلى ربع نهائي يورو 2020 3:09 دقيقة آخر مستجدات مواجهة الأهلي والترجي