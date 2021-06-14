متابعة أحمد النفيلي

شهدت المباراة إضاعة العديد من الفرص السهلة من جانب المنتخبين خاصة منتخب لاروخا الذي خاض المباراة على أرضه في مدينة إشبيلية وسيطر على معظم فتراتها فيما تميز المنتخب السويدي بصلابته الدفاعية ولجوئه إلى الهجمات المرتدة الخاطفة التي كاد أن يحرز منها هدف خطف نقاط المباراة، إلا أن التعادل السلبي فرص نفسه في النهاية.

وأشرك مدرب إسبانيا لويس أنريكي لاعب وسط برشلونة الواعد بيدري أساسياً إلى جانب صاحبي الخبرة لاعبي وسط مانشستر سيتي الإنكليزي رودري وقائد أتلتيكو مدريد كوكي. وحطَّم بيدري رقماً قياسياً ظل صامداً منذ عام 1980 أي منذ 41 عامًا، حيث أصبح أصغر لاعب إسباني يشارك في كأس أوروبا ماحيا رقم ميغل تينديلو الذي شارك في 12 يونيو/حزيران 1980، في مباراة إسبانيا وإيطاليا في عمر (19 عامًا و132 يومًا).

مباراة إسبانيا والسويد - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 90 + 2 – سارابيا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من جوردي ألبا وأولسن يواصل تصدياته الإبداعية.

الدقيقة 90 – المنتخب الإسباني شدد من ضغطه على المرمى عرضية من سارابيا نجم الشوط الثاني على رأس المهاجم جيرارد مورينو الذي سدد الكرة خاطفة بقوة إلا أن حارس إيفرتون الإنكليزي والمنتخب السويدي أولسن تصدى لها بقدمة بإبداع جعل منها واحدة من أجمل تصديات البطولة إلى الآن.

الدقيقة 72 – إسبانيا تسيطر على مجريات اللعب بفضل تحركات البديل بابلو سارابيا وأولمو إلا أن سيطرة إسبانيا تفتقر للحسم، على الجانب الآخر، التمركز الجيد للاعبي المنتخب السويدي المتمرسين دفاعياً بقيادة لينديلوف ودانيلسون سهلت عليهم إفساد الهجمات الإسبانية.

الدقيقة 60 – أغرب فرص المباراة .. السويد كادت أن تسجل الهدف الأول إيزاك فعل كل شيء، سيطر على الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى المهاجم المخضرم ماركوس بيرغ والمرمى مشرع تماماً أمامه فإذا به يطيح بالكرة إلى خارج الملعب بغرابة شديدة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف .. المنتخب الإسباني سيطر تماماً وأضاع العديد من الفرص خاصة من جانب موراتا وأولمو، إلا أن الفرصة الأقرب للتسجيل كانت من نصيب إيزاك مهاجم المنتخب السويدي.

الدقيقة 41 – المنتخب السويدي كاد أن يفتتح التسجيل بهجمة خاطفة قام بها المهاجم ألكسندر إيزاك الذي دخل في صراع على الكرة مع قلب الدفاع الإسباني لابورتي وسدد الكرة بقوة اصطدمت بقدم ماركوس يورينتي وتهادت إلى القائم ثم ارتدت إلى يد الحارس أوناي سيمون.

الدقيقة 38 – الفرصة الأخطر في المباراة مدافع السويد ماركو دانيلسون أهدى الكرة بغرابة لموراتا الذي سددها أرضية زاحفة والمرمى خالي ذهبت بغرابة إلى خارج الملعب.

الدقيقة 37 – الظهور الأول للمنتخب السويدي هجومياً .. عكس اتجاه اللعب تماما ألبين إكدال لاعب الوسط كاد أن يفتتح التسجيل للمنتخب الإسكندنافي إلا أن لاعبي إسبانيا تصدوا لتسديدته.

بعد مرور 30 دقيقة على انطلاق المباراة المنتخب الإسباني حقق أكبر نسبة استحواذ في البطولة إلى الآن بنسبة 80% مقابل 20% فقط للمنتخب السويدي.

الدقيقة 23 – سيطرة المنتخب الإسباني تتواصل كوكي أطلق تسديدة زاحفة ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى حارس السويد.

الدقيقة 15 – أولى الفرص الحقيقية في اللقاء من نصيب المنتخب الإسباني، داني أولمو ارتقى لكرة عرضية وسددها برأسه صوب المرمى إلا أن حارس السويد روبن أولسون تصدى لها في ردة فعل ممتازة.

داني أولمو يسدد برأسه لكن حارس السويد يتصدى لها في ردة فعل ممتازة.#يورو2020 #اسبانيا_السويد pic.twitter.com/7nmHl6d7mi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2021

الدقيقة الخامسة – بداية قوية للمنتخب الإسباني وسيطرة تامة على وسط الملعب بينما لجأ لاعبو السويد للانكماش والتحفظ التام لامتصاص حماس أصحاب الأرض.

الدقيقة الأولى - حكم اللقاء سلافكو فينسيتش أطلق صافرته معلناً بدايةأولى مواجهات المنتخب الإسباني في يورو 2020، والتي يصطدم خلالها بنظيره منتخب السويد في قمة مباريات المجموعة الخامسة.

مباراة إسبانيا والسويد - تشكيلة المنتخبين

إسبانيا

🗒️ Marcos Llorente right-back for Spain in their Group E opener...



🇪🇸 Your favourite player = ______@SeFutbol | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

السويد