قراءة في مشوار أبرز المدربين في "يورو 2020" من قبل beIN SPORTS June 30, 2021 17:10 1:52 دقيقة شهدت منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 نهاية مخيبة لمشوار بعض المدربين مع منتخبات بلدانهم على غرار يواخيم لوف وفرانك دي بور. تقارير إخبارية يواخيم لوف يورو 2020 بطولة أمم أوروبا فرانك دي بور -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة جيرارد يشقّ طريقه بنجاح في عالم التدريب 2:05 دقيقة أزبيليكويتا يتحدّث عن أسباب نجاح المنتخب الإسباني 2:02 دقيقة سويسرا...المقر الرئيسي للاتحادات الرياضية الدولية 1:52 دقيقة قراءة في مشوار أبرز المدربين في "يورو 2020" 8:34 دقيقة أوكرانيا تخسر جهود بسيدين حتى نهاية اليورو 2:14 دقيقة اتحاد الكرة العراقي يقدم مديره الفني الجديد 3:33 دقيقة قراءة في أسباب الإخفاق الفرنسي 0:55 دقيقة شمايكل: "لوف لم يكن موفقاً في التغييرات" 9:04 دقيقة أصداء خروج ألمانيا المبكر من بطولة أمم أوروبا 2:42 دقيقة منتخبات قوية ودّعت وأخرى غير مرشحة عبرت