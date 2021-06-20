فيراتي سعيد بالمشاركة أساسياً أمام ويلز من قبل beIN SPORTS June 20, 2021 20:45 2:07 دقيقة أكد ماركو فيراتي نجم المنتخب الإيطالي، سعادته بمشاركته في مباراة كاملة مع إيطاليا في يورو 2020، معرباً عن سعادته بأدائه البدني في المباراة التي خاضها أمام ويلز وانتهت بفوز منتخب بلاده بهدف دون رد في ختام مباريات المجموعة الأولى. مقابلات منتخب إيطاليا ماركو فيراتي يورو 2020 -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة المنتخبان الموريتاني واليمني يصلان الدوحة 2:07 دقيقة فيراتي سعيد بالمشاركة أساسياً أمام ويلز 5:50 دقيقة ملخص مباراة سويسرا وتركيا 1:22 دقيقة بيسينا: "لن أنسى هذه المباراة ما حييت" 3:44 دقيقة إيطاليا تواصل الإبداع وتحصل على العلامة الكاملة 0:51 دقيقة رئيس مجلس وزراء قطر يثمن آخر الاستعدادات للمونديال 0:30 دقيقة نادي قطر يتعاقد مع خافيير مارتينيز 3:17 دقيقة تطبيق ذكي يحل أزمات لعب كرة القدم في مصر 0:56 دقيقة فحص إيجابي لعضو في وفد المنتخب الأولمبي الأوغندي 3:05 دقيقة سويسرا وتركيا للحفاظ على آمال التأهل