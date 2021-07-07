شمايكل: "الحكم أخطأ في منح ركلة الجزاء لإنكلترا" من قبل beIN SPORTS July 8, 2021 00:28 1:57 دقيقة أكد بيتر شمايكل أسطورة كرة القدم الدنماركية، ومحلل beIN SPORTS أن منتخب بلاده قدم أفضل ما لديه منتقداً أداء الحكم ومشيرا إلى أنه أخطأ في منح ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز الإنكليزي. مقابلات بيتر شمايكل بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 1:55 دقيقة ساوثغيت: "نريد إسعاد الجمهور الإنكليزي" 2:03 دقيقة كاين: أنجزنا المهمة ولدينا فرصة ثمينة للفوز باللقب 1:57 دقيقة شمايكل: "الحكم أخطأ في منح ركلة الجزاء لإنكلترا" 5:06 دقيقة إنكلترا تُقصي الدنمارك في طريقها لنهائي يورو 2020 0:49 دقيقة ناغلسمان ينتظر بشغف انطلاق الموسم 0:26 دقيقة البلجيكي فان أيرت بطل المرحلة 11 في طواف فرنسا 3:04 دقيقة ويمبلدون: انتهاء مشوار فيدرر عند ربع النهائي 0:26 دقيقة قطر تعدّ العدّة للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية 1:04 دقيقة أنس جابر فخورة بما قدمته في ويمبلدون