ساوثغيت يحذر لاعبيه من التهاون أمام الدنمارك من قبل beIN SPORTS July 4, 2021 20:29 0:37 دقيقة حذّر غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا لاعبيه من التهاون مع منتخب الدنمارك منافسهم في نصف نهائي "يورو 2020"، مؤكداً أن فريقَه مطالبٌ باللعب بقوة في المباراة. تقارير إخبارية منتخب إنكلترا يورو 2020 غاريث ساوثغيت -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة مورينيو يأسف لإصابة سبيناتسولا 0:37 دقيقة ساوثغيت يحذر لاعبيه من التهاون أمام الدنمارك 0:35 دقيقة أولمبياد طوكيو: بعض الفعاليات قد تقام بدون جماهير 0:39 دقيقة الأسترالي بن أوكونور بطل المرحلة التاسعة 0:36 دقيقة السماح بحضور كامل في بطولة ويمبلدون من ربع النهائي 1:26 دقيقة رئيس أتلتيكو مدريد يكيل المديح للويس سواريز 0:31 دقيقة رسميا باترك فييراً مدرباً جديداً لكريستال بالاس 0:36 دقيقة برشلونة يعلن إعارة لاعبه ترينكاو إلى وولفرهامبتون 0:45 دقيقة ميلووكي يقصي أتلانتا ويلاقي فينيكس في النهائي 2:46 دقيقة ميسي يتحدث عن الفوز على الإكوادور