ريس جيمس: نقطة تعادل مخيبة ولكن المهم أننا لم نخسر من قبل beIN SPORTS June 18, 2021 23:18 1:53 دقيقة أكد ريس جيمس أن الحصول على نقطة وحيدة من مواجهة منتخب بلاده إنكلترا ضد اسكتلندا هو أمر مخيب لكن "المهم أننا لم نخسر". مقابلات منتخب إنكلترا منتخب اسكتلندا ريس جيمس -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة ستونز يركز على الإيجابيات "رغم التعادل المحبط" 1:53 دقيقة ريس جيمس: نقطة تعادل مخيبة ولكن المهم أننا لم نخسر 2:50 دقيقة تعادل سلبي في ديربي بريطانيا 6:09 دقيقة لوف يلمس رغبة لاعبيه في التعويض أمام البرتغال 0:51 دقيقة إريكسن يخرج من المستشفى بعد عملية جراحية ناجحة 3:38 دقيقة التعادل يحسم مواجهة كرواتيا والتشيك 3:20 دقيقة السويد تواصل نتائجها المميزة بفوزها على سلوفاكيا 1:21 دقيقة ديشان يمتدح غريزمان ويطمئن عشان منتخب فرنسا 0:52 دقيقة حاكم طوكيو يتفقّد مركز التطعيم 3:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إنكلترا واسكتلندا