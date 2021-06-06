دي بروين يغيب عن أولى مباريات بلجيكا في يورو 2020 June 6, 2021 15:11 0:44 دقيقة أكد الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي غياب كيفن دي بروين عن المباراة الأولى للشياطين الحمر في بطولة أمم أوروبا وذلك بسبب خضوع نجم مانشستر سيتي لتدخل جراحي بسيط في الوجه. مقابلات يورو 2020 كيفن دي بروين منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة غوف تقصي أنس جابر وتبلغ ربع نهائي رولان غاروس 0:33 دقيقة تعليق عمل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مؤقتاً 5:06 دقيقة ألمانيا بطلة أوروبا لتحت 21 عاماً 3:00 دقيقة بلجيكا تهزم كرواتيا ودياً بفضل هدف لوكاكو 1:30 دقيقة نغولو كانتي يشيد بهجوم فرنسا بعد عودة بنزيمة 0:39 دقيقة المنتخب اليوناني ينتصر على النرويج ودياً 0:26 دقيقة الدنمارك تحقق فوزاً معنوياً على البوسنة والهرسك 4:44 دقيقة هولندا تدك شباك جورجيا بثلاثية نظيفة 4:21 دقيقة إنكلترا تحقق المطلوب في آخر بروفة قبل "يورو 2020" 0:43 دقيقة ريباكينا تُخرج وليامس من رولان غاروس