دينيس زكريا يلفت الأنظار مع المنتخب السويسري من قبل beIN SPORTS June 24, 2021 18:00 1:50 دقيقة "دينيس زكريا" أو "الزول" كما يلقبه السودانيون، يُعتبر من أبرز لاعبي الارتكاز في سويسرا، ويُعوَّلُ عليه كثيرا في لعب أدوار رئيسية مع زملائه في صفوف المنتخب السويسري، المشارك حاليا في منافسات بطولة أمم أوروبا 2020. تقارير إخبارية بطولة أمم أوروبا المنتخب السويسري دينيس زكريا -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 2:13 دقيقة نشيد إيطاليا...حافز للاعبي "الأتزوري" 1:10 دقيقة فلسطين تبلغ نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:17 دقيقة يورو 2020: دور المجموعات...بين النجاحات والإخفاقات 3:29 دقيقة أهداف اليوم الثالث عشر من بطولة أمم أوروبا 2020 0:46 دقيقة موراي يؤكد مشاركته في أولمبياد طوكيو 2:47 دقيقة ملعب "هامبدن بارك"...تاريخ حافل بالمواجهات المثيرة 1:50 دقيقة دينيس زكريا يلفت الأنظار مع المنتخب السويسري 0:46 دقيقة فاينالدوم: "لا يجب الاستهانة بأي منتخب في اليورو" 3:45 دقيقة الطواحين الهوائية…إرث تاريخي للمجتمع الهولندي