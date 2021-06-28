ديشان: هذه هي الكرة ويجب أن نتقبل خروجنا من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 00:35 1:16 دقيقة قال مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان إن فريقه قام بكل ما يمكن فعله في المباراة أمام سويسرا وصنع العديد من الفرص وسجل ثلاثة أهداف إلا أن كرة القدم كما يوجد فيها الفوز يوجد فيها الخسارة أيضاً ويجب تقبل الأمر. مقابلات ديدييه ديشان يورو 2020 منتخب فرنسا منتخب سويسرا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة دوساييه يشرح أسباب خروج فرنسا 1:16 دقيقة ديشان: هذه هي الكرة ويجب أن نتقبل خروجنا 4:12 دقيقة شاهد أهداف اليوم 16 من بطولة أمم أوروبا 2020 1:31 دقيقة فاران: "إنها خيبة أمل كبيرة" 6:35 دقيقة سويسرا تقصي فرنسا من يورو 2020 6:46 دقيقة إسبانيا تتخطى كرواتيا بعد مواجهة دراماتيكية 13:03 دقيقة البرتغالي روي كوشتا في حوار حصري مع beIN SPORTS 2:25 دقيقة الأرجنتين من أجل تعزيز الثقة قبل ربع النهائي 2:20 دقيقة قمّة مرتقبة بين أوروغواي وباراغواي 13:01 دقيقة الحارس دينو زوف في حوار حصري مع beIN SPORTS