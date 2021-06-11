حفل افتتاح مميّز لـ"يورو 2020" من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 21:00 15:57 دقيقة شاهد حفل افتتاح "يورو 2020" الذي أقيم على ملعب "الأولمبيكو" في روما قبل المباراة الافتتاحية للبطولة القارية بين المنتخب الإيطالي ونظيره التركي اليوم الجمعة. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا حفل افتتاح -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة إيطاليا تستعرض في افتتاح يورو 2020 15:57 دقيقة حفل افتتاح مميّز لـ"يورو 2020" 0:48 دقيقة مارتينيز يقرّ بصعوبة مواجهة المنتخب الروسي 0:27 دقيقة الكشف عن تشكيلة كولومبيا المشاركة في كوبا أميركا 0:47 دقيقة هيكو يستبعد فتح فضاء الألعاب الأولمبية بالكامل 1:38 دقيقة تسيتسيباس يتخطّى عقبة زفيريف بصعوبة ويبلغ النهائي 0:53 دقيقة تشيفيرين يطمئن الجميع بشأن "يورو 2020" 0:55 دقيقة الملك لويس فيليب يزور معسكر منتخب بلجيكا 0:40 دقيقة مانشيني يوجه الدعوة لكاستروفيلي 2:55 دقيقة تركيا تعلق آمالا كبيرة للذهاب بعيدا في" يورو 2020"