وأوضح هازار أن المنتخبان مارسا الضغط في وسط الملعب بشكل كبير مضيفاً أن البرتغال حصلت على الكثير من الفرص ولكن الدفاع البلجيكي تمكن من الصمود في النهاية، مضيفاً "في بعض الأحيان نحتاج إلى الحظ في البطولات الكبرى".

وعن الهدف الذي أحرزه لاعب بوروسيا دورتموند، قال تورغان في هذه المباريات يجب أن نستغل كل الفرص المتاحة موضحاً أن الهدف الذي سجله قبل ذلك في شباك الدنمارك زاد من ثقته بنفسه مؤكداً أنه سدد بهذا الشكل حتى يباغت حارس البرتغال.

وعن أخيه إيدين هازار نجم ريال مدريد قال تورغان "لقد قدم مباراة كبيرة رغم تعرضه للخشونة ونحن في هذه البطولات نحتاج له كما نحتاج لكيفين دي بروين".