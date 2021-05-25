وأفادت التقارير أن الحكومة البريطانية سعيدة للغاية بالوضع الصحي الحالي، خاصة مع نجاح الفعاليات الاختبارية التي أقيمت والتي كان على رأسها عودة الجماهير جزئيا إلى مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأضافت التقارير أن هذه الفعاليات الجماهيرية ستستمر، مع الوضع في الحسبان خطة لفتح ملعب ويمبلي بكامل سعته البالغة تسعين ألف متفرج في مباريات اليورو، حيث من المنتظر أن تستضيف العاصمة البريطانية مباريات المنتخب الإنكليزي الثلاث في مرحلة المجموعات، كما سيكون ويمبلي مسرحا لمباراتي نصف النهائي ونهائي البطولة، إضافة إلى استضافة عدد من المباريات الأخرى.

