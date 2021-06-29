بيكفورد: "كنّا نعي صعوبة مواجهة ألمانيا" من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 22:01 1:31 دقيقة قال جوردان بيكفورد حارس المنتخب الإنكليزي إن فريقه كان يعي صعوبة مواجهة ألمانيا التي عدّها صعبة ومعقّدة لكنه أشار إلى أن منتخب "الأسود الثلاثة" تميّز بالصلابة التي مكّنته من تجاوز عقبة منافس عتيد. مقابلات يورو 2020 بطولة أمم أوروبا المنتخب الإنكليزي ألمانيا جوردان بيكفورد -آخر الفيديوهات 1:31 دقيقة بيكفورد: "كنّا نعي صعوبة مواجهة ألمانيا" 1:40 دقيقة هافيرتز يعبّر عن خيبة أمله 3:50 دقيقة إنكلترا تحسم موقعتها مع ألمانيا وتبلغ ربع النهائي 0:42 دقيقة ويمبلدون: بليشكوفا تعبر بيسر إلى الدور الثاني 0:36 دقيقة "ريفاس" ينفي علاقة "لوكي" بقضية وفاة مارادونا 0:31 دقيقة فرانك دي بور يستقيل من تدريب هولندا 0:40 دقيقة زفيريف يصعد إلى الدور الثاني في ويمبلدون 3:49 دقيقة آخر الاستعدادات قبل مواجهة إنكلترا وألمانيا 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 5:28 دقيقة أصداء خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020