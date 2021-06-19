بوغبا يتحدث عن مشاركة فرنسا في يورو 2020 من قبل beIN SPORTS June 19, 2021 12:05 1:24 دقيقة قال بول بوغبا نجم المنتخب الفرنسي إن الجميع يترقب منتخبَ بلاده كونه يدخل البطولة وهو يحمل لقبَ كأس العالم، كما أشاد النجم الفرنسي بقوة المنتخب الإنكليزي، مؤكداً أنه من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب. مقابلات منتخب إنكلترا يورو 2020 منتخب فرنسا بطولة أمم أوروبا بول بوغبا -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة توقعات بفرض مزيد من التدابير الاحترازية في اليابان 2:23 دقيقة ليبيا تواجه السودان في تصفيات كأس العرب 3:10 دقيقة الوداد يستقبل كايزر تشيفس في ذهاب نصف النهائي 1:24 دقيقة بوغبا يتحدث عن مشاركة فرنسا في يورو 2020 3:17 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إسبانيا وبولندا 4:40 دقيقة فرنسا تواجه المجر بهدف ضمان التأهل إلى ثمن النهائي 3:17 دقيقة مباراة الترجي والأهلي - التغطية الخاصة 3:49 دقيقة مباراة البرتغال وألمانيا - التغطية الخاصة 1:02 دقيقة كوريا: "من المهم تحقيق الفوز في هذه المباراة" 1:03 دقيقة روميرو يشيد بما وجده من رفاقه في المنتخب