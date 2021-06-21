أقيمت المباراة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، وانتهى شوطها الأول على وقع التعادل بدون أهداف وفي الثاني سجلت بلجيكا الهدف الأول عن طريق حارس فنلندا لوكاس هراديكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74، فيما تكفل روميلو لوكاكو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وبذلك سيطرت بلجيكا على قمة المجموعة برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة" فيما أنهت فنلندا مبارياتها في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وستنتظر بدورها نهاية مباريات دور المجموعات لتحديد مصيرها.

فوز بلجيكا يؤهل إنكلترا وفرنسا

ومنح فوز المنتخب البلجيكي، بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي لخمسة منتخبات من دون أن تلعب هي إنكلترا، تشيكيا، سويسرا، السويد وفرنسا.

وتملك هذه المنتخبات 4 نقاط في رصيدها، وبالتالي ضمنت على الأقل أن تكون بين أربعة أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها وتحجز مقعدها في ثمن النهائي.

كما استفادت الدنمارك من فوز الشياطين الحمر وبلغت الدور ثمن النهائي ايضا بفوزها اللافت على روسيا 4-1 منهية الدور الأول في وصافة المجموعة.

وخاض كل من قائد بلجيكا إدين هازار وصانع الألعاب كيفن دي بروين أول مباراة لهما أساسيين في البطولة القارية الحالية، بعد أن عانى نجم ريال مدريد من إصابة أبعدته طويلا الموسم الماضي، في حين تعرض لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي لكسر في وجهه في المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا وغاب عن المباراة الاولى وشارك بديلاً في الثانية عندما نزل مطلع الشوط الثاني ضد الدنمارك ليساهم بقلب تخلف فريقه صفر-1 الى 2-1 بتمريرة حاسمة وهدف.

كما خاض لاعب الوسط الدفاعي أكسل فيتسل الذي غاب طوال الموسم الماضي عن صفوف بوروسيا دورتموند الالماني المباراة اساسيا ايضا.

أحداث المباراة

وسيطر المنتخب البلجيكي المصنف أول عالمياً على مجريات الشوط الاول تماما، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف السبق وسط التكتل الدفاعي لفنلندا التي كان يكفيها التعادل لبلوغ الدور الثاني في اول مشاركة قارية لها في تاريخها.

وكانت أبرز فرص الشوط الأول لبلجيكا تسديدة زاحفة لهدافه روميلو لوكاكو مرت إلى جانب القائم (21)، واخرى راسية منه بين يدي الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي (36) ثم كرة جيريمي دوكو التي تصدى لها الحارس الفنلندي ببراعة (42).

في المقابل، كان حارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا متفرجا طوال الدقائق الـ45 الأولى.

وتحسن أداء فنلندا في الشوط الثاني وسددت مرتين باتجاه الخشبات الثلاث في الدقيقة الأولى بعد ان فشلت في ذلك طوال الشوط الاول.

لكن بلجيكا واصلت إهدار الفرصة تلو الأخرى وكانت الابرز لهازار الذي سدد كرة قوية بيسراه تصدى لها الحارس الفنلندي (63)، ثم الغى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" هدفا للبلجيكي روميلو لوكاكو الذي تلقى كرة بينية من دي بروين وسدد بيسراه داخل الشباك وذلك بداعي التسلل (66).

وافتتحت بلجيكا التسجيل عندما سدد المدافع توماس فيرمالين كرة رأسية اصطدمت بالقائم وارتدت ليتابعها حارس فنلندا هراديتسكي خطأ في مرماه (74).

وحسم لوكاكو النتيجة نهائيا في صالح بلجيكا عندما استلم كرة متقنة من دي بروين فاستدار على نفسه وسدد داخل الشباك (81).

وهو الهدف الثالث للوكاكو في البطولة فلحق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو والتشيكي باتريك شيك والهولندي جوجينيو فينالدوم الى صدارة لائحة الهدافين.

