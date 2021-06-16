واستهل المنتخب الفرنسي بطل العالم مشواره في البطولة القارية بفوز ثمين على نظيره الألماني بهدف نظيف سجله مدافع منتخب المانيا ماتس هوملس خطأ في مرمى فريقه.

وقال بافار (25 عاماً) بعد المباراة: "كانت صدمة عنيفة. فقدت الوعي لحوالي 10 الى 15 ثانية. بعدها شعرت بتحسن".

وخاض بافار الذي يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني الدقائق التسعين من المباراة التي أقيمت على ملعب ناديه في مدينة ميونيخ.

وكانت جميع المنتخبات وقعت على "ميثاق ارتجاج الدماغ" من أجل تحسين حماية اللاعبين خلال المباريات، وكون عدم قيام الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشان بعدم استبدال بافار يشكّل قلقا بين اللاعبين لا سيما بعد سقوط صانع العاب الدنمارك كريستيان إريكسن مغمى عليه خلال مباراة فريقه ضد فنلندا إثر تعرّضه لنوبة قلبية حادة نجا منها بفضل التدخل السريع للجهاز الطبي.

