المنتخب "البرتقالي" يتأهب لخوض غمار اليورو من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 11:33 1:23 دقيقة يطلعنا مراسلنا في أمستردام عن استعدادات المنتخب الهولندي لخوض غمار نهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعد مواكبته للحصة التدريبية الأولى في مقر إقامته. تقارير إخبارية منتخب هولندا يورو 2020 هولندا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة دجوكوفيتش يتجاوز عقبة بيريتيني بنجاح 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020 2:16 دقيقة آخر مستجدات استعدادات إيطاليا لـ"يورو 2020" 4:45 دقيقة آخر مستجدات إصابة نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة 3:40 دقيقة حصيلة تحضيرات هولندا لـ"يورو 2020" 3:19 دقيقة آخر أخبار "لا روخا" قبل خوض منافسات "يورو 2020" 2:53 دقيقة يورو 2020 - المجموعة الرابعة محط الأنظار 0:56 دقيقة لا عقوبات بحقّ الأندية المتمرّدة على الـ"يويفا" 2:42 دقيقة أولمبياد طوكيو - آخر اللمسات قبل انطلاق الألعاب 0:43 دقيقة نادال يتخطّى شفارتسمان ويبلغ نصف النهائي