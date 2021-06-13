حاوره: هُمام كدر

المحمدي الذي بدأ حديثه من المباراة الافتتاحية أول من أمس الجمعة فقال: "إيطاليا لعبت مباراة على أعلى المستويات، وكان بالإمكان أن تنتهي بنتيجة أكبر لو سجلوا في الشوط الأول".

وأضاف: "الأتزوري قدم نفسه كمرشح للظفر باللقب، والمدرب مانشيني يقوم بعمل رائع ولديه مجموعة مميزة ومزيج بين اللاعبين الخبراء والشباب".

كما تطرق لاعب سندرلاند وهال سيتي سابقاً إلى منتخب بلجيكا الذي تخطى بدوره بدون صعوبات تذكر منافسه المنتخب الروسي 3-0 ليلة أمس السبت: "المنتخب البلجيكي فاز بقوة هو الآخر، مارتينيز مدرب مميز، من أفضل المدربين المتواجدين في الساحة العالمية حالياً، وتصدر التصنيف العالمي للمنتخبات لم يأت من فراغ كما أن وجود تيري هنري في الكادر التدريبي يعطي إضافة رائعة".

تابع: "مجموعة رائعة؛ كورتوا، لوكاكو، ودي بروين (حين يعود) وهازار الذي يحاول استعادة مستواه".

القلب مع إنكلترا

المحمدي الذي أكد تشجيعه لمنتخب إنكلترا بطبيعة الحال بسبب تواجده في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن قال: "أتمنى للمنتخب الإنكليزي التوفيق لدي أصدقاء هناك وآمل أن يقدموا بطولة رائعة، لديهم عناصر صغيرة كثيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الدفاعي، أتمنى أن يجد ساوثغيت التوازن المطلوب، بعدما قدموا كأس عالم مميزة في 2018".

وعلى هامش ظهوره الأول في اليورو اليوم مساء ضد أوكرانيا، أشار المحمدي إلى عراقة وتاريخ منتخب هولندا في البطولات الكبرى رغم الغيابات التي يعاني منها هذا اليورو لكن المجموعة الحالية قادرة "أتمنى لهم التوفيق وأن يصلوا إلى أبعد نقطة ممكنة".

بدورها إسبانيا تعاني من بعض الصعوبات وفق رأي المحمدي "أولها استبعاد سيرخيو راموس أعتبر أنه كان قراراً غريباً لكن إنريكي شرحه، ثم إصابة أحد اللاعبين المؤثرين والوحيد من الجيل الذهبي بوسكيتس إلا أن إسبانيا لديها زاد من اللاعبين وبقيادة إنريكي قادرة أن تصل إلى أدوار متقدمة في البطولة".

كل الدعم لإريكسن

Eriksen come on you king 🙏🏽❤️ — Ahmed Elmohamady (@Elmo_27) June 12, 2021

وكان من غير الممكن أثناء الحديث مع المحمدي عدم التطرق لحادثة لاعب المنتخب الدانماركي كريستيان إريكسن أمس في المباراة ضد فنلندا عن ذلك تحدث: "حادثة صعبة جداً علينا كلنا، هو صديق لعبت أمامه في أكثر من مباراة عندما كان لاعباً في توتنهام، إريكسن موهوب جداً، خلوق ومتواضع أتمنى له الشفاء العاجل وأتمنى من كل قلبي أن يكون هناك إمكانية ليعود إلى كرة القدم".

أوقات مميزة في آستون فيلا

الظهير الأيمن الذي أنهى تجربة رائعة في آستون فيلا يقول إنه قضى هناك أوقاتاً مميزة هناك: "4 مواسم موفقة جداً مع آستون فيلا، تاريخ كبير لهذا النادي، قضيت أوقاتاً مميزة فيه، حين وصلت كانوا في الشامبيونشيب وكان هدفنا أن نكون في الدوري الممتاز".

وأضاف: "الموسمان الماضيان ارتفعت الطموحات وقد رأينا المستويات تتطور والدعم من ملاك النادي أعتقد أن آستون فيلا يمضي في الطريق الصحيح وسيكون فريق مختلف الموسم القادم".

المحمدي أكد أن تجربة تحليل المباريات هي ليست الأولى بالنسبة له ويود الخوض بها بعد الاعتزال.