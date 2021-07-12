الصحف تتغنى بلقب الأتزوري من قبل beIN SPORTS July 12, 2021 12:36 2:49 دقيقة ما إن تم الإعلان عن تتويج الأتزوري بطلاً لأوروبا وإطلاق العنان للأفراح الإيطالية، حتى تحركت الآلة الإعلامية كل حسب معسكره. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا يورو 2020 -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة الصحف تتغنى بلقب الأتزوري 1:36 دقيقة كيليني: "فعلنا كل ما في وسعنا للفوز باللقب" 0:38 دقيقة دوناروما أفضل لاعب في "يورو 2020" 8:24 دقيقة نهائي يورو 2020 - كل تفاصيل ركلات الترجيح الحاسمة 1:06 دقيقة مراسم تتويج إيطاليا بلقب "يورو 2020" 6:07 دقيقة الأتزوري المبدع يحرز لقب بطولة أوروبا "يورو 2020" 9:05 دقيقة حفل ختام ملفت لـ"يورو 2020" 3:13 دقيقة أجواء رائعة قبل انطلاق نهائي "يورو 2020" 0:51 دقيقة تشكيلتا إيطاليا وإنكلترا لنهائي "يورو 2020" 5:21 دقيقة دجوكوفيتش يحرز لقب بطولة "ويمبلدون"