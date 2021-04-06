وأكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا أنّ اللجان الصحيةَ ستتولى متابعة الموضوع كما شكر رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلى غرافينا الحكومة و وزير الصحة على تعاونهما للوصول إلى هذه النتيجة الرائعة.
الحكومة الإيطالية توافق على حضور الجماهير في بطولة أوروبا
وأكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا أنّ اللجان الصحيةَ ستتولى متابعة الموضوع كما شكر رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلى غرافينا الحكومة و وزير الصحة على تعاونهما للوصول إلى هذه النتيجة الرائعة.
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