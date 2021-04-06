وأكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا أنّ اللجان الصحيةَ ستتولى متابعة الموضوع كما شكر رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلى غرافينا الحكومة و وزير الصحة على تعاونهما للوصول إلى هذه النتيجة الرائعة.

