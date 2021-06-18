وبادر المنتخب التشيكي بافتتاح النتيجة عبر باتريك شيك (37 من ركلة جزاء) بيد أنّ إيفان بيريسيتش أدرك التعادل لكرواتيا (47).

ورفعت التشيك رصيدها إلى 4 نقاط في حين بات رصيد كرواتيا نقطة.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة : كرواتيا (1-1) التشيك

رغم محاولات المنتخبين لفك الارتباط وتسجيل هدف الانتصار لم تتغير نتيجة المباراة !

الدقيقة 89: برونو بتكوفيتش يهدر "كرة المباراة" بعد استبسال الدفاع التشيكي اليقظ.

لا جديد يذكر رغم وفرة الفرص السانحة للتسجيل من الجانبين.

ميكايل كرمنتشيك يعوّض أبرز لاعب على الميدان باتريك شيك وبيتر زفتشيك يحل بدلاً عن ياكوب يانكتو في تشكيلة المنتخب التشيكي (74).

الدقيقة 73: فلاسيتش كان قريباً من تسجيل الهدف الثاني لكرواتيا بعد تمهيد مميّز من بيريسيتش.

لا يزال المنتخب التشيكي متفوّقاً على نظيره الكرواتي على مستوى الاستحواذ على الكرة والكرات الثنائية بفضل خط وسط ميدان حركي ونشيط.

تغييرات عديدة طرأت على تشكيلتي المنتخبين في شوط المدربين: مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش دفع بلوكا إيفانوسيتش وبرونو بتكوفيتش ونيكولا فلاسيتش بدلاً عن جوسيب بريكالو وأنتي ريبيتش وأندري كراماريتش. في المقابل أقحم مدرب التشيك ياروسلاف سيلهافي أليكس كرال وآدم هلوزيك مكان كل من توماش هوليش ولوكاش ماسوبوست.

الدقيقة 61: رأسية باتريك شيك تعلو مرمى دومينيك ليفاكوفيتش.

المنتخبان يتبادلان الهجمات ! ارتفاع مستوى المواجهة بعد هدف التعادل للمنتخب الكرواتي.

الدقيقة 47: صاروخية إيفان بيريسيتش تستقر في شباك التشيك (1-1). المنتخب الكرواتي يعود إلى أجواء اللقاء من خلال توغّل رائع ومراوغة جميلة من بيريسيتش تلتها تسديدة قوية في شباك الحارس توماش فاتسليك.

صاروخية 🚀 إيفان بيريسيتش تستقر في شباك 🥅التشيك وتُعيد اللقاء إلى نقطة الصفر (1-1) !#يورو2020 #كرواتيا_التشيك pic.twitter.com/XnKSG7qmbq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 18, 2021

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: كرواتيا (0-1) التشيك - شوط أول سيطر خلاله المنتخب التشيكي بالطول وبالعرض واستحق التقدّم بهدف المتألق باتريك شيك. في المقابل لاح المنتخب الكرواتي مرتبكاً ومفكك الخطوط مما حرمه من الظهور بوجه جيّد في الفترة الأولى.

الدقيقة 44: تصويبة مخادعة من أندري كراماريتش كادت تغالط حارس مرمى التشيك توماش فاتسليك.

الدقيقة 39: ردّ سريع من كرواتيا عبر أنتي ريبيتش الذي أهدر فرصة سانحة بغرابة رغم انفراده بالحارس توماش فاتسليك.

الدقيقة 37: تدخّل عنيف من ديان لوفرين على باتريك شيك استوجب العودة لتقنية الفيديو "VAR" ليعلن على إثر ذلك الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو ركلة جزاء ترجمها "شيك" بنفسه لهدف التقدّم لمصلحة المنتخب التشيكي (1-0).

أفضلية واضحة للمنتخب التشيكي الذي يسيطر على مجريات اللعب إلى حدود الدقيقة 30.

الدقيقة 21: خطأ من حارس التشيك توماش فاتسليك في إبعاد الكرة كاد يكلّف فريقه هدفاً. كرة فاتسليك اصطدمت بالمهاجم أنتي ريبيتش وتحوّلت لضربة مرمى.

الدقيقة 18: فرصة ذهبية لجمهورية التشيك يهدرها باتريك شيك الذي تلقّى تمريرة من زميله تسوفال لكن كرته ذهبت ضعيفة للحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

الدقيقة 13: ياكوب يانكتو لم يستغل موقعه المناسب لمغالطة حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش. تسديدة متوسط الميدان الهجومي علت مرمى كرواتيا.

المنتخب التشيكي مندفع نحو الهجوم ! محاولات متتالية من زملاء باتريك شيك.

الدقيقة 3: صخرة دفاع كرواتيا دوماغوي فيدا ينقذ منتخب بلاده من هجمة خطيرة في مرّة أولى ثمّ تسديدة فلاديمير تسوفال كادت تُحدث الخطر.

فترة جس نبض بين المنتخبين

صافرة البداية

الحكم الدولي الإسباني كارلوس ديل سيرو يدير مباراة كرواتيا وجمهورية التشيك

تشكيلة التشيك

🇨🇿 Just one change for Czech Republic with Holeš replacing Král.#EURO2020 | #CZE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2021

تشكيلة كرواتيا