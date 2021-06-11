متابعة: مازن الريس



انتصرت إيطاليا بنتيجة عريضة 3-0 على تركيا الجمعة في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة الإيطالية روما في افتتاح يورو 2020، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

ووقع على أهداف إيطاليا كل من ديميرال بالخطأ في مرمى فريقه (53) وإيموبيلي (65) وإنسيني (79).



وانتهى الشوط الأول سلبياً دون أهداف مع أفضلية واضحة لصالح منتخب إيطاليا، إلا أنّ تمركز لاعبي تركيا الجيد حرم الآزوري من أخذ الأسبقية.



وبدا واضحاً ضغط المباريات الافتتاحية على المنتخبين إذ اتسم الأداء بالحذر الشديد خاصة وأنّ خسارة أي فريق قد تربك حساباته في صدارة المجموعة الأولى، لكن الأمور تغيرت كلياً في الشوط الثاني.

ولم تتمكن تركيا من الصمود أمام الضغط الإيطالي المميز والذي أسفر عن انتصار تاريخي بثلاثية نظيفة لم يحدث من قبل في مباراة افتتاحية للمسابقة.

وتصدرت إيطاليا مجموعتها الأولى مؤقتاً بثلاث نقاط بانتظار مباراة سويسرا وويلز علماً أن تركيا تحتل المركز الأخير.

ولم تملك تركيا القدرة على رد الفعل لتتواصل سلسلة إيطاليا الرائعة بعدم الخسارة للمباراة الـ28 على التوالي.

مباراة إيطاليا وتركيا - التغطية الخاصة

(90+2) كيليني يبعد في الرمق الأخير كرة يلماز الخطيرة.

إيطاليا تسيطر كلياً على المواجهة وردة الفعل غائبة من تركيا قبل لحظات من النهاية.

* (هدف) د79: إنسيني يتوّج أداء إيطاليا المميز في المباراة بطريقة رائعة.

🇮🇹 Unbeaten in 27 games 💪

🇮🇹 Yet to concede a goal in 2021 🚫#EURO2020 pic.twitter.com/9RzA6pW6OW — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

(رقم) في حال استمرار فوز إيطاليا بهذه النتيجة فستتابع نتائجها اللافتة بعدم الهزيمة للمباراة الـ28 على التوالي أو تلقي أي هدف هذا العام.

* (هدف) د65: إيموبيلي يقتل المباراة بهدف ثانٍ مستفيداً من تمركزه الجيد.

* منتخب تركيا بدأ يخرج من مناطقه قبل قرابة 30 دقيقة من النهاية.

(58) الضغط الإيطالي متواصل وتسديدة لوكاتيلي يبعدها تشاكير إلى ركنية.

(57) إنسيني يتأخر باتخاذ القرار وكرته الخطيرة تبعد إلى ركنية.

(55) سبينازولا يمارس هوايته المميزة في الاختراق ويسدد كرة من زاوية ضيقة يبعدها الحارس.

* (هدف) د53: بيراردي يخترق الدفاع التركي ويرسل كرة عرضية ترتطم بالمدافع ديميرال وتتحول بالخطأ إلى مرمى فريقه.

(51) دوناروما يتصدى لتسديدة إيدر الذي حاول المباغتة من هجمة مرتدة مميزة.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

* الحكم الهولندي داني ماكيلي يستحق لقب "نجم الشوط الأول" إثر رفضه احتساب أي ركلة جزاء رغم المطالبات الكثيرة من لاعبي الفريقين، إذ كانت تقنية الفيديو دائماً ما تؤكد قرارات صاحب الـ38 عاماً.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

(44) يلماز حاول اصطياد ركلة جزاء من كيليني لكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

(39) إيطاليا تجرب سلاح التسديد من بعيد وكرة بيراردي تأتي بعيدة عن المرمى.

(35) دوناروما يخرج في الوقت المناسب لعرضية يلماز حارماً تركيا من فرصة سانحة للتسجيل.

(33) إيموبيلي يظهر مجدداً ومحاولته تخطى الشباك.

* مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة وإيطاليا تملك الأفضلية لكن النتيجة لا تزال تشير إلى التعادل.

(22) كيليني يحاول بضربة رأس مركزة والحارس يتدخل في الرمق الأخير.

(21) إيموبيلي يطالب بركلة جزاء لصالح إيطاليا عقب ارتطام الكرة بيد سونجو داخل المنطقة المحرمة.

(18) أخطر فرص المباراة تأتي من تسديدة إنسيني التي تمر بجانب مرمى تشاكر حارس تركيا.

(12) أول ظهور جدي لمنتخب تركيا عبر بوراك يلماز الذي اخترق الخاصرة اليسرى لكن كرته العرضية لم تجد من يتابعها.

(7) بيراردي يستمر في تشكيل الخطورة على تركيا لكنه لم يتمكن من السيطرة على كرة بينية أرسلت إليه داخل منطقة الجزاء.

(3) تشيرو إيموبيلي كان قريباً جداً من افتتاح التسجيل لصالح إيطاليا لكن كرته هزت الشباك من الخارج.

(رقم) جانلويجي دوناروما أصبح أصغر حارس مرمى يمثل إيطاليا في كأس العالم وبطولة أوروبا مجتمعتين عن عمر 22 عاماً و106 أيام.

انطلاق صافرة البداية.

شاهد حفل افتتاح يورو 2020 مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS MAX 1#يورو2020 #EURO2020 #تركيا_ايطاليا pic.twitter.com/iUH1tnpBy5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2021

أجواء لافتة في حفل افتتاح يورو 2020.

القائمة الرسمية لمنتخب إيطاليا

🗒️ TEAM NEWS: Locatelli starts for the Azzurri in place of injured midfielder Verratti; Berardi given the nod over Chiesa...



🇮🇹 ______ will shine brightest for Italy!@azzurri | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

القائمة الرسمية لمنتخب تركيا