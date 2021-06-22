قدم المنتخب الإنكليزي أفضل عروضه في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" حتى الآن وفاز على نظيره التشيكي بهدف دون رد الثلاثاء على ملعب ويمبلي فحسم بالتالي صدارة المجموعة الرابعة.

وسجل هدف الفوز للمنتخب الإنكليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 13

وتصدرت بذلك إنكلترا ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وتراجعت جمهورية التشيك "المتأهلة سلفاً إلى ثمن النهائي" إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

إنكلترا وجمهورية التشيك – أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 75 – المنتخب الإنكليزي تحول إلى لغز محير في البطولة بدايات قوية ومبهرة ثم تحول مفاجئ لوتيرة اللعب إلى ما هو دون المتوسط .. الفريق حتى الآن لم يحرز في البطولة سوى هدفين فقط!!

الدقيقة 67 – خروج رحيم ستيرلينغ محرز هدف إنكلترا الوحيد ونزول نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، ساوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي قام أيضاً بالدفع بالناشئ الصاعد جودي بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، البالغ من العمر 17 عاماً بدلاً من صانع هدف إنكلترا غريليش.

الدقيقة 55 – عكس الشوط الأول تماماً هدوء في أرض الملعب والتحفظ يسيطر على أداء المنتخبين.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 – نهاية الشوط الأول على وقع تقدم المنتخب الإنكليزي بهدف نظيف .. أفضل أشواط إنكلترا في البطولة، الوافدان الجديدان على التشكيلة الرئيسية ساكا وغريليش هما نجما إنكلترا أمام التشيك إلى الآن.

الدقيقة 35 – جمهورية التشيك كادت أن تتعادل .. لاعب وست هام الإنكليزي توماس سوتشيك باغت الجميع وأطلق تصويبه بيمناه لم يملك بيكفورد إلا مشاهدتها، فذهبت الكرة إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من القائم الإنكليزي.

الدقيقة 28 - توماس هوليس لاعب المنتخب التشيكي أطلق أول تصويبة لمنتخب بلاده على المرمى تصدى لها حارس إنكلترا بيكفورد في لقطة رائعة وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 26 – تمريرة رائعة من جون ستونز من العمق تخطت الجميع ووصلت داخل منطقة الجزاء لهاري كاين الذي تحرك لاستلام الكرة بشكل متميز ثم مر من المدافع التشيكي وسدد الكرة في المرمى تصدى لها الحارس فاسليك منقذاً مرماه من استقبال الهدف الثاني.

الدقيقة 13 – جاك غريليش في الظهور الأول له توغل بمهارة من الجانب الأيسر ورفع كرة عرضية انقض عليها برأسه ستيرلينغ محرزاً الهدف الأول لمنتخب الأسود الثلاثة.

الدقيقة العاشرة – المنتخب الإنكليزي يضغط بكل خطوطه على مرمى جمهورية التشيك بغية تسجيل هدف السبق، ورفع الضغوط عن كاهله بعد أداءه المتواضع أمام اسكتلندا.

الدقيقة الثانية – انطلاقة نارية للمنتخب الإنكليزي، لوك شو أرسل كرة بينية رائعة لرحيم ستيرلينغ الذي انطلق وسبق كل المدافعين ثم لعب الكرة "ساقطة" في المرمى ارتطمت بقائم مرمى الحارس التشيكي توماس فاسليك.

الدقيقة الأولى – حكم المباراة البرتغالي أرتور دياز أطلق صافرته معلنا انطلاق المواجهة المرتقبة بين منتخبي جمهورية التشيك وإنكلترا المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي في قمة مرتقبة ستحدد صدارة المجموعة الرابعة.

