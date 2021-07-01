إسبانيا جاهزة بدنياً وذهنياً لمقارعة سويسرا من قبل beIN SPORTS July 1, 2021 21:22 1:54 دقيقة أكد لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، أن لاعبيه جاهزون بدنياً وذهنياً لمواجهة سويسرا في ربع نهائي "يورو 2020" مضيفاً أنه لم يستقر بعد على التشكيلة التي ستخوض المباراة. مقابلات تقارير إخبارية إسبانيا منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا لويس إنريكي -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة مانشيني: "التشكيلة ستكون وفقاً للحالة البدنية" 1:54 دقيقة إسبانيا جاهزة بدنياً وذهنياً لمقارعة سويسرا 0:44 دقيقة ويمبلدون - فيدرر يعبر بسهولة إلى الدور الثالث 0:17 دقيقة سفيتولينا تغادر ويمبلدون 2:41 دقيقة دينزل ديمفريس يخطف الأنظار في "يورو 2020" 0:40 دقيقة طواف فرنسا: كافنديش يفوز بالمرحلة السادسة 4:36 دقيقة آخر الأخبار قبل مباراة سويسرا وإسبانيا 3:04 دقيقة "بوشكاش أرينا"...الملعب التاريخي 0:26 دقيقة بارتي تعاني مجدداً قبل أن تتأهل 2:07 دقيقة فيديريكو كييزا يسير على خطى أبيه