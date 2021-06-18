ونقل الاتحاد الدانماركي للعبة أن إريكسن خرج اليوم وزار رفاقه في المنتخب، وسيعود إلى منزله لقضاء بعض الوقت مع العائلة.

وأرسل إريكسن تحياته فكتب: "شكراً على هذا الكم الهائل من التحيات، لقد كان أمراً رائعاً أن يصلني كل هذا الحب وأشعر به".

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

وأضاف لاعب إنتر الإيطالي: "لقد سارت العملية بشكل جيد، وأنا على ما يرام في ظل هذه الظروف، كان من الرائع حقاً رؤية اللاعبين مرة أخرى بعد المباراة الرائعة التي قاموا بها الليلة الماضية ضد بلجيكا، لا داعي للقول إنني سأشجعهم يوم الإثنين ضد روسيا".

وأجرى إريكسن جراحة لزراعة منظم لضربات القلب بعد سقوطه مغشياً عليه في أرض الملعب أمام فنلندا.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.