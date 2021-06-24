أهداف اليوم الثالث عشر من بطولة أمم أوروبا 2020 من قبل beIN SPORTS June 24, 2021 19:17 3:29 دقيقة شهد اليوم الثالث عشر من منافسات "يورو 2020" تسجيل 18 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف سُجّل خلال يوم واحد في تاريخ بطولة أمم أوروبا. الملخصات يورو 2020 -آخر الفيديوهات 2:17 دقيقة يورو 2020: دور المجموعات...بين النجاحات والإخفاقات 3:29 دقيقة أهداف اليوم الثالث عشر من بطولة أمم أوروبا 2020 0:46 دقيقة موراي يؤكد مشاركته في أولمبياد طوكيو 0:46 دقيقة فاينالدوم: "لا يجب الاستهانة بأي منتخب في اليورو" 3:45 دقيقة الطواحين الهوائية…إرث تاريخي للمجتمع الهولندي 2:28 دقيقة إيست يثمن استراتيجية اللجنة العليا للمشاريع والإرث 0:41 دقيقة يويفا يلغي قاعدة أفضلية الهدف المحرز خارج الأرض 0:45 دقيقة إسبانيا تسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب 0:36 دقيقة دائي يكيل المديح للدون رونالدو بعد إنجازه التاريخي 0:51 دقيقة فيرمينو: "هي أصعب مباراة إلى حد الآن"